Agrigento, Spp: «Nelle carceri incontri di pugilato che alimentano scommesse calandestine»

«Le carceri sono state trasformate in ring per incontri di pugilato che alimentano scommesse». A renderlo noto è il

segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria (Spp) Aldo Di Giacomo. «Siamo alla realtà di match, come si riscontra negli istituti di Roma, Agrigento, con un incremento di casi e una rapida diffusione, alimentati da scommesse controllate da clan della criminalità organizzata. Gli incontri pugilistici, preceduti da vere e proprie lezioni di box ed allenamentiagonistici contrabbandati per attività sociale, sono la riprova che nel carcere l’illegalità non ha più limiti. Ci mancano solo i night club e la prostituzione», rileva Di Giacomo.

«In questo grande ring che è diventato oggi il carcere, agli agenti penitenziari - prosegue il sindacalista - non può esserescaricato il compito scomodo, che lo Stato non vuole assumere, di fare da arbitri perché come è già accaduto in molti casi i poliziotti che cercano di dividere detenuti e clan in rissa finiscono in ospedale a causa di violenti pugni in faccia. Da una parte, si continua a sottovalutare che le carceri sono state trasformate in piazze di spaccio e di affari, quindi occasioni di risse e violenze, dall’altra, che il mancato controllo dello Stato ha prodotto un punto di non ritorno».