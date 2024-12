Mafia, appalti e legami con la politica nella bassa Quisquina: 7 persone rinviate a giudizio

Ad altri due imputati viene contestata l’accusa di favoreggiamento personale con l’aggravante di aver agevolato Cosa nostra: si tratta del consigliere comunale di Lucca Sicula Gabriele Mirabella e di Giacomo Bacino. Per entrambi l’accusa è quella di aver consentito ai componenti del clan di eludere le investigazioni e favorito lo svolgimento di incontri e riunioni. I soli Bacino e Provenzano hanno chiesto il giudizio abbreviato. Gli altri finiscono a processo, la prima udienza è stata fissata per il 3 marzo.

L’inchiesta è stata avviata dopo l’omicidio di Vincenzo Corvo avvenuto nell’aprile 2020 e per il quale non sono stati ancora individuati gli esecutori materiali ma sarebbero state accertate le nuove dinamiche del clan, sempre intento a gestire e condizionare gli appalti pubblici e i legami con la politica. Un filone investigativo ha accertato il tentativo di inquinamento delle elezioni a Villafranca Sicula. Il sindaco del paese, il farmacista Gaetano Bruccoleri, che non figura fra gli imputati, ha ricevuto avviso di garanzia per l’ipotesi di reato di scambio elettorale politico-mafioso. Sul fronte dei lavori pubblici sarebbe stata documentata l’ingerenza della consorteria mafiosa in merito al completamento della rete fognaria di Ribera affidata a una ditta di Favara con il coinvolgimento di Caramazza. Contestate pure intromissioni sui lavori di manutenzione della strada provinciale 32, sulle opere urgenti sulla strada di collegamento bivio Imperatore-Ponte Pedano e sui lavori lungo il tratto stradale della provinciale 47, tra i territori di Villafranca Sicula, Ribera, Lucca Sicula e Burgio.