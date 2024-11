Spacciavano nella villa di Porto Empedocle, due giovani agli arresti domiciliari

I carabinieri di Porto Empedocle hanno arrestato un 24enne e un 31enne per spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati trovati, nella villa Luca Crescente, in possesso di 19 spinelli già confezionati.

Estese le perquisizioni anche nelle loro abitazioni, militari dell’Arma hanno trovato, in casa di uno di loro, 13 panetti di hashish per un peso complessivo di 1,280 chilogrammi e 270 euro in contanti che sono stati sequestrati, con la droga, perché ritenuti provento dell’attività di spaccio. Entrambi sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.