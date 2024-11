L’equipaggio della Humanity 1 ha tratto in salvo 70 migranti in difficoltà; tra loro oltre 25 minori non accompagnati e donne. Il gommone era partito dalla Libia due guorni prima. Quando la nave della ong tedesca Sos Humanity è arrivata, il mezzo era semiaffondato e imbarcava acqua.

Nessuno indossava un giubbotto di salvataggio