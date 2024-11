Agrigento, si sposa due volte ma non divorzia, la moglie lo denuncia per bigamia

Si separa dalla seconda moglie ma non dalla prima: la donna scopre, consultando i documenti del procedimento per il divorzio, che il marito, 7 anni prima, si era sposato con un’altra italiana a Philadelphia, negli Stati Uniti, e il matrimonio era sempre rimasto in vigore.

La donna, quindi, lo denuncia e il quarantaseienne finisce a processo per bigamia. Un’agrigentina di 52 anni, alcuni anni dopo avere sposato un uomo abruzzese, di 6 anni più giovane, decide di separarsi. Fra i documenti allegati al procedimento salta fuori un matrimonio celebrato negli Usa 7 anni prima, ovvero nel 2003. Gli sposi erano il suo attuale marito e un’altra donna italiana. La donna, adesso, è indicata come «parte offesa» e potrà costituirsi parte civile con l’assistenza del suo legale Giuseppe Scozzari.

L’udienza predibattimentale, davanti al giudice Agata Anna Genna, è in programma il 28 aprile. I difensori del bigamo, gli avvocati Federico Martella e Arcangelo Corvaglia, potranno scegliere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.