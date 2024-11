Furto di merce del valore di diecimila euro in un supermercato di Menfi, indagano i carabinieri

I carabinieri di Menfi (Agrigento) indagano su un furto messo a segno la notte scorsa all’interno di un supermercato del luogo. Ignoti sono riusciti ad introdursi all’interno dell’esercizio commerciale, in via dei Pioppi, appropriandosi di merce per un valore già stimato dai titolari in almeno diecimila euro.

Gli investigatori, per i quali i ladri hanno agito quasi certamente con l’ausilio di un furgone, hanno acquisito il contenuto dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.