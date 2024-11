Lampedusa, nuovi sbarchi: arrivati 80 migranti

All’alba, un barchino, con a bordo 17 egiziani, bengalesi, siriani, ghanesi, è giunto direttamente a molo Madonnina a Lampedusa. Poco dopo la motovedetta G118 Inzucchi della guardia di finanza ha bloccato un natante di 10 metri con a bordo 63 egiziani, marocchini, indiani e siriani. Il primo gruppo ha riferito d’essere partito da Sabratha pagando da 5mila a 7mila dollari. I 63 invece hanno detto d’essere scappati da Khoms, sempre in Libia, pagando 6500 dollari e di voler andare in Germania, Olanda e Belgio.

In tutto su l’isola sono arrivate 80 persone. Anche ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, c'erano stati, nonostante le condizioni del mare non siano delle migliori, duesbarchi con un totale di 49 persone. Continuando i trasferimenti disposti dalla prefettura di Agrigento, ieri sera, all’hotspot di contrada Imbriacola erano rimaste appena 4 ospiti. Al momento, sono presenti in 70.