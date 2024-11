Incidente Palermo-Sciacca, nuove donazioni per aiutare i bimbi tunisini

Ribera continua a mobilitarsi in favore dei tre bimbi tunisini rimasti orfani di entrambi i genitori, deceduti in un incidente stradale sulla Fondovalle Sciacca – Palermo. Una donazione per i 3 bambini figli di Walid Moussa e Zina Koski, residenti a Ribera, «grande esempio di integrazione», ha detto il sindaco, Matteo Ruvolo, è stata consegnata dalla Dc e dall’associazione «Seccagrande Friends» guidata da Rossana Puleo.

Sempre a Ribera nelle scorse settimane è partita una campagna di solidarietà per i tre bambini che ha coinvolto imprenditori, commercianti e associazioni cittadine. «Sono in contatto con il tutore dei tre bimbi, che si trovano ancora in ospedale – dice il sindaco Ruvolo – e al quale ho comunicato che ci sono già delle somme di denaro pronte a confluire in un conto corrente a beneficio dei piccoli. Parliamo di circa 7 mila euro, ma l’iniziativa a Ribera andrà avanti. Il più piccolo sta per lasciare l’ospedale, mentre i due fratelli più grandi sono ancora in Rianimazione».