Agrigento, il questore di Agrigento emette 46 misure di prevenzione in tre mesi

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, negli ultimi tre mesi ha emesso 46 provvedimenti di misure di prevenzione personale. Di questi 15 sono stati gli avvisi orali e 7 i fogli di via nei confronti di persone ritenute pericolose per i reati commessi e per i precedenti che li hanno contraddistinti.

Altri 13 sono stati adottati nella lotta alla violenza domestica e allo stalking. Per altri tre sono scattate misure di sorveglianza speciale. Per quanto riguarda la movida sono stati emessi sette provvedimenti di Daspo urbano nei confronti di giovani che hanno preso parte a risse e disordini nei pressi di locali e altri luoghi di pubblico trattenimento. Provvedimento di Daspo anche nei confronti di un parcheggiatore abusivo bloccato più volte vicino al parcheggio dell’ospedale di Canicattì.