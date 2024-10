Agrigento, incendio doloso ad una motoape

È stato un incendio doloso ha distruggere nella notte tra mercoledì e giovedì un’Ape Piaggio appartenente a un sessantaquattrenne di Agrigento. I carabinieri del nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle, e hanno riscontrato che uno sportello del veicolo era stato forzato e che le fiamme erano state appiccate all'interno dell'abitacolo. Durante l'intervento, i militari hanno trovato nell'abitacolo dei frammenti di carta, senza poter stabilire subito se fossero già presenti o se fossero stati collocati per facilitare l’incendio. Tuttavia, le successive verifiche tecniche hanno confermato che l'incendio è stato deliberatamente provocato, a seguito della manomissione dello sportello.

Nella stessa notte e sempre nel quartiere di Fontanelle, le fiamme hanno danneggiato anche due automobili: una Fiat Grande Punto, di proprietà di un trentottenne disoccupato, e una Opel Corsa, appartenente a una donna di 40 anni. In questo caso, le indagini sono condotte dalla polizia.