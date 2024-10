Agrigento, il cane Margout trova hashish dentro una lettera in carcere

Nuovo tentativo di introdurre droga nelle carceri siciliane sventato dal cane antidroga. Lo comunica Dario Quattrocchi consigliere nazionale del sindacato Osapp. «Il cane Margout condotta dall’assistente capo Giuseppe Bonifacio è riuscita a trovare 350 grammi di hashish nascosti in una lettera inviata ad un detenuto nell’istituto penale di Agrigento - dice Quattrocchi - La droga era stata ritrovata in questi giorni anche nel carcere di Enna e Palermo sempre dai cani antidroga. Sono stati più di 5 ritrovamenti in sette giorni. L’Osapp sindacato autonomo della polizia penitenziaria esprime gratitudine e soddisfazione nei confronti dei colleghi intervenuti che sono riusciti a ritrovare la droga che i telefoni cellulari che si cerca sempre più spesso di introdurre nelle carceri».