Ha ucciso la moglie in Piemonte, l'agrigentino Giovanni Salamone tenta il suicidio in carcere

Giovanni Salamone, 61 anni, in carcere dal 16 ottobre perché accusato dell’omicidio, nella loro casa a Solero, della moglie 53enne Patrizia Russo, ha tentato di togliersi la vita nella casa circondariale Cantiello e Gaeta di Alessandria, ma gli agenti della penitenziaria l’hanno bloccato. Come ricostruito dall’Osapp, il detenuto - approfittando dell’assenza del compagno di cella per la doccia - con un cappio rudimentale, ricavato dalle lenzuola, ha tentato di togliersi la vita. «Un intervento encomiabile - commenta Leo Beneduci, segretario generale del sindacato -. Nonostante la penuria di strumenti e organici, donne e uomini del corpo continuano a fare fino in fondo il proprio dovere con la massima professionalità».

Cosa è accaduto

L’uomo nella prima serata di ieri ha tentato di togliersi la vita in cella. «Non sono riuscita ad avere informazioni certe, perché - prosegue Angeleri - l’agente di polizia penitenziaria con cui ho parlato ha continuato a ripetermi che non c'è il direttore e che di certe cose non si può parlare al telefono. Non mi è stato neanche confermato il ricovero in Psichiatria». Ha riferito di essersi sentita dire: «Il suo cliente sta bene, venga domani per il colloquio. Nessuna informazione in più - sottolinea la legale - e nello specifico su quanto accaduto».