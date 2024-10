Cambiata la destinazione d'uso di un'area, il Comune di Agrigento condannato

Palazzo dei Giganti dovrà restituire gli oneri concessori che due società avevano corrisposto per l’edificazione di due manufatti mai realizzati. Lo ha deciso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana che ha rigettato l’appello del Comune di Agrigento contro la sentenza del Tar Sicilia e lo ha condannato a pagare la somma di 135.000 euro in favore delle società U.C. Srl e Cpt srl.

Le due società, dopo avere ottenuto i provvedimenti concessori per la edificazione dei due stabili, con destinazione artigianale, non riuscirono né completare il primo, né a iniziare il secondo per il Comune di Agrigento aveva nel frattempo cambiato la destinazione dell’area interessata alla edificazione. Promosso il giudizio dinanzi al Tar, con la difesa dell’avvocato Arnaldo Faro, le due società hanno ottenuto la condanna del Comune di Agrigento al pagamento di 135.000, con gli aggiuntivi interessi legali e con condanna alle spese in favore delle due società.