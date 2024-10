Raccolta fondi a Ribera per i funerali delle vittime e per i tre fratellini rimasti orfani dopo l'incidente sulla Palermo-Sciacca

«L’amministrazione comunale ha fornito tutto il supporto burocratico e amministrativo alla famiglia Moussa affinché si possano organizzare i funerali dei coniugi e garantire che i loro figli ricevano l’assistenza necessaria. Credo sia importante riunire tutte le realtà sociali di Ribera per intraprendere una raccolta in loro favore». Lo ha detto il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo riferendosi ai tre fratellini sopravvissuti nell’incidente stradale, verificatosi sabato mattina lungo la statale Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo per Giacalone, costato la vita ai genitori e ad un’altra persona.

«La comunità riberese - ha aggiunto - ha dimostrato grande commozione e cordoglio per questa tragedia. Ora è giunto il momento di dare il via a iniziative di solidarietà a cui la nostra comunità ha sempre mostrato grande partecipazione. Nei prossimi giorni convocherò a palazzo comunale tutte le realtà istituzionali, politiche, sociali, religiose, imprenditoriali, commerciali, tutte le associazioni e i cittadini affinché, in modo concreto e nel breve, ognuno di noi possa fornire un contributo alla famiglia Moussa e ai nostri Youssef, Bayran e Ananallah».