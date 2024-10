A Licata è stato arrestato un uomo per spaccio. In casa aveva anche un fucile a canne mozze

I carabinieri di Licata, in provincia di Agrigento, hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne del luogo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di un'arma clandestina e munizioni. Durante una perquisizione in un ovile di proprietà dell’uomo, situato in contrada Agrabona, i militari, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno rinvenuto oltre un chilogrammo di marijuana, suddivisa in cinque buste, un fucile calibro 12 a canne mozze e circa 100 cartucce, alcune caricate a pallettoni. Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Agrigento, in attesa dell'udienza di convalida.