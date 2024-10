Il sindaco di Camastra riceve due lettere intimidatorie, disposta sorveglianza generica: «Vado avanti, so resistere e perseverare»

Vigilanza generica radio controllata per Dario Gaglio, sindaco di Camastra, destinatario di due lettere intimidatorie per le quali la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, che è stata affidata ai carabinieri, a carico di ignoti. A decidere la forma di tutela nei confronti del trentasettenne è stata la prefettura di Agrigento. Nelle prossime ore, presieduto dal prefetto Filippo Romano, si terrà un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica durante il quale verranno analizzati - alla presenza dei vertici di questura, comando provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza - i contorni della doppia intimidazione. Davanti casa del sindaco Gaglio, così come davanti al Municipio e ai luoghi maggiormente frequentati dall’amministratore, verranno fatti più passaggi delle pattuglie delle forze dell’ordine che si sincereranno che tutto sia in ordine.

«Non ci sarà nessun tentennamento, vado avanti come sempre ho fatto in questi anni - dice il sindaco - con un’amministrazione improntata alla massima legalità e trasparenza. Da buon sportivo qual ero, so resistere e perseverare».