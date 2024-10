Esplose il motore in barca a Lampedusa, muore un quarantenne dopo due mesi di agonia

È morto all’ospedale Civico di Palermo Giovanni Casano (nella foto), 48 anni, di Lampedusa, coinvolto in un grave incidente lo scorso 4 agosto in mare, nella zona di Cala Francese. Era a bordo di una piccola barca da diporto, dove è divampato un incendio. Due persone insieme a Casano si sono tempestivamente gettate in acqua e sono state soccorse da un gommone a poca distanza. Casano invece è stato investito dall’esplosione del motore della barca, da cui poi è derivato l’incendio. Ha subito gravi ustioni in più parti del corpo, è stato trasferito in elisoccorso a Palermo e ha lottato contro la morte fino al mattino di oggi.

La piccola barca da diporto era andata a fuoco mentre si trovava al largo della maggiore delle isole Pelagie. Casano ed un suo collega che erano a bordo si sono gettate in mare e sono state salvate da un gommone che si trovava a poca distanza. Un 49enne, raggiunto dall’esplosione del motore della barca, aveva riportato ustioni gravi. Raccolto l’Sos, nel tratto di mare antistante a cala Francese - sono giunti, con una motovedetta, i militari della guardia costiera. Il ferito è stato sbarcato nella vicina cala Pisana e trasferito prima al poliambulatorio che si trova sull’isola e poi, con elisoccorso del 118, al centro specializzato dell’ospedale civico di Palermo.