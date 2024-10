Il porto di Sciacca ancora a secco, non attive le colonnine dell’acqua

«La condotta idrica che serve quella zona non è più utilizzabile. Per portare l’acqua alle colonnine per i motopesca bisognerebbe lasciare a secco il quartiere della Marina. Abbiamo chiesto ad Aica un preventivo per una nuova condotta». Così l’assessore comunale alla Pesca, Francesco Dimino, sulla questione, ancora irrisolta, della mancanza di acqua dalle colonnine per rifornire i motopesca della flotta saccense. Nei mesi scorsi il consigliere comunale di Sciacca, Calogero Bono, si è rivolto anche al prefetto rappresentando un problema di notevole portata per il settore. Bono è anche direttore della cooperativa di pesca Madonna del Soccorso.

Il Comune di Sciacca, nel lontano 2009-2010, è stato beneficiario di un contributo dalla Regione di 273 mila 370 euro. Fra varie traversie i lavori sono giunti a compimento tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017. L’impianto è entrato in funzione per un periodo limitato e solo in alcuni giorni la settimana per consentirne la messa in prova. Dopo circa un anno, l’erogazione è stata bloccata al fine di procedere con la messa a regime attraverso la distribuzione delle chiavette ricaricabili mediante richiesta agli utilizzatori del giusto corrispettivo per l’utilizzo.