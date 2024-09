Sos per oltre 100 migranti su due barconi al largo di Lampedusa

Sos per oltre cento migranti su due barconi alla deriva nel Canale di Sicilia. In particolare, Alarm Phone è in contatto con un gruppo partito dalla Libia: sono 35 sulla barca alla deriva nel Mediterraneo centrale, compresi alcuni neonati. «Dicono di avere a malapena carburante rimasto e che le onde sono alte. Le autorità sono informate: è necessaria un’operazione di salvataggio», afferma, spiegando anche di avere avvisato le autorità anche per 68 persone in difficoltà, senza carburante e in balia del mare, a 35 miglia nautiche a sud-ovest di Lampedusa: «La situazione a bordo è preoccupante, la gente urla e segnala onde alte».