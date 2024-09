Favara, pestato a morte per vendicare lo schiaffo: condannato 6 anni il padre del minorenne aggredito

Pestato a morte per vendicare uno schiaffo dato a un ragazzino che aveva colpito con un calcio l’insegna del suo autolavaggio. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado con cui è stato condannato, a 6 anni di reclusione, per l’accusa di omicidio preterintenzionale, il 45enne favarese Antonino Pirrera, padre del minorenne aggredito.

Il processo di secondo grado appena concluso è quello per il presunto pestaggio di Bennardo Chiapparo, di Favara, morto a 68 anni il 10 febbraio del 2016, nove giorni dopo avere battuto la testa per terra a causa - secondo l’accusa - di un violento pugno al torace ricevuto.

Pirrera era pure finito in carcere quasi un anno dopo la morte di Chiapparo. Sotto accusa pure Giovanni Ruggeri, 48 anni, Carmelo Pullara, 32 anni, e Michele Sorce, 39 anni, tutti di Favara, finiti in un primo momento agli arresti domiciliari. Pirrera è stato ritenuto l’unico responsabile sia in primo grado che in appello.