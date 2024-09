Agrigento, fugge all’alt e ferisce 5 agenti con calci e morsi: arrestato un diciassettenne

Forza un posto di blocco della polizia, ma la sua fuga è durata solo qualche metro. Una volta bloccato, invece di calmarsi, come una «furia» si è scagliato contro gli uomini in divisa. Senza non poche difficoltà è stato immobilizzato e arrestato. Alla guida di una minicar un diciassettenne di Agrigento, adesso chiamato a rispondere dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Su disposizione del magistrato di turno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, è stato arrestato e portato in carcere. Cinque gli agenti che sono rimasti feriti dall’aggressione del ragazzo a calci e morsi. Tutto quanto è accaduto, verso le due della notte fra sabato e domenica (14 e 15 settembre) , mentre il personale della sezione Volanti della Questura di Agrigento, era impegnato in un posto di controllo in viale Cannatello.

