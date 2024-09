Agrigento, tragico incidente stradale vicino ad Aragona: muore una ventiseienne e ci sono 5 feriti

Una ventiseienne di Agrigento, Martina Frequente (nella foto), è morta in un incidente stradale che si è verificato durante la notte ad Aragona, in provincia di Agrigento. A scontrarsi frontalmente sono state una Fiat Grande Punto, sulla quale assieme al padre, alla madre e al fidanzato viaggiava la ragazza, e una Audi A5 con a bordo una coppia.

La ragazza è stata trasportata all'ospedale Giovanni Di Dio dove i medici hanno tentato disperatamente di salvarla senza riuscirci. Anche le altre cinque persone ferite sono state portate al pronto

soccorso dello stesso ospedale ma solo una è in condizioni gravi ed è entrata in codice rosso.

I carabinieri hanno effettuato i primi rilievi sul luogo dell’incidente ma la dinamica è ancora da ricostruire. La vittima, che era seduta nel sedile posteriore dell'auto, stava rientrando a casa dopo avere partecipato a una festa di matrimonio con la famiglia.

La Fiat, guidata dal padre, si sarebbe schiantata per cause da precisare con l'Audi a bordo della quale viaggiavano i coniugi originari di Sanfratello, nel Messinese, in vacanza nell'Agrigentino.