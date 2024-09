Porto Empedocle, spari contro una casa: è la seconda intimidazione in pochi giorni

Cinque colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la finestra dell’abitazione di un uomo di 46 anni, a Porto Empedocle. È la seconda intimidazione nel giro di pochi giorni visto che, nella notte fra domenica e lunedì, 5 fori erano stati trovati su una finestra e sul prospetto dell’abitazione, che si trova in via Leonardo Sciascia, nella città marinara. Sui due episodi indaga la polizia. La casa è attualmente disabitata. A lanciare l’allarme e a far intervenire la polizia era stato lunedì lo stesso proprietario, allertato dai vicini in piena notte.

Nei giorni successivi un altro episodio a Porto Empedocle: una Fiat Bravo parcheggiata in via Variante Nord della statale 115, di fronte alla filiale della banca Credem, è stata crivellata di colpi. La vettura è stata raggiunta da almeno quattro proiettili. L’auto, di proprietà di un disoccupato di 50 anni del luogo, ha riportato danni significativi a causa dei colpi d’arma da fuoco. In frantumi il lunotto, un vetro e danni anche all’abitacolo. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo ed ha affidato le indagini ai poliziotti.