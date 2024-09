Agrigento, faida Stidda in Belgio: killer di Favara condannato a 24 anni

I giudici della Corte d’assise di Agrigento hanno assolto Carmelo Vardaro, 47 anni, di Favara, dall’accusa di omicidio e tentato omicidio avvenuti in Belgio e lo hanno condannato per un doppio agguato che aveva l’obiettivo di eliminare due rivali. La pena è di 24 anni e mezzo di reclusione.

Il pm della Dda di Palermo, Alessia Sinatra, aveva chiesto 30 anni. Vardaro, nell’ambito dell’inchiesta «Mosaico», sulla faida che fra Favara e il Belgio ha provocato una carneficina con almeno 5 omicidi e una decina di tentati omicidi, era accusato di un omicidio, di due tentati omicidi, di due estorsioni.

Il favarese, secondo quanto contestato, avrebbe cercato di vendicare l’assassinio dell’imprenditore Carmelo Bellavia, condannato per favoreggiamento al boss Gerlandino Messina, uccidendo uno dei killer: Maurizio Di Stefano che è sopravvissuto. Per questo caso, sarebbe stato trovato il suo Dna sulle cicche di sigaretta buttate in strada dai killer durante un summit prima dell’agguato e vi sono delle immagini di videosorveglianza che lo avrebbero immortalato.