Evade dai domiciliari e va a un concerto, arrestato a Canicattì

Evade dai domiciliari e viene ritrovato dalla polizia mentre assisteva a largo Aosta, a Canicattì, a uno spettacolo musicale organizzato per la manifestazione «Summer Village».

Un quarantenne, già noto per estorsione, incendi, furto e già segnalato per evasione dei domiciliari, è stato arrestato in esecuzione del decreto del magistrato di sorveglianza del tribunale di Agrigento che ha imposto lo stop alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

L’uomo è stato portato al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento dove dovrà adesso scontare la pena che stava già espiando ai domiciliari: 5 mesi e 20 giorni sempre per evasione.