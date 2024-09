Favara, coltellate per una lite durante il concerto di Fiordaliso: ferito un uomo, individuato l'aggressore

Una lite durante il concerto di Fiordaliso, a Favara, è finita a coltellate, ieri sera in piazza Cavour. Un uomo di 46 anni P. P. è rimasto ferito in maniera lieve dopo essere stato colpito con un fendente alla gola ma non ha avuto lesioni gravi.

L’episodio sarebbe avvenuto a pochi passi dalla Chiesa madre, in piazza dei Vespri nei pressi di un venditore ambulante di panini.

In pochi si sono accorti dell’episodio e il concerto, organizzato nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe, non è stato interrotto. I carabinieri della Tenenza di Favara avrebbero già individuato l’aggressore, un pregiudicato del luogo. Le indagini vanno avanti per ricostruire la dinamica dei fatti e il motivo della zuffa.