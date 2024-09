Migranti, quattro sbarchi a Lampedusa: arrivati in 86

Ottantasei migranti sono giunti, dalla mezzanotte ad ora, a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza hanno agganciato 4 barchini. A bordo, da 14 a 28 tunisini, marocchini, siriani, pakistani e sudanesi. I primi due natanti sarebbero salpati da Sfax e Djerba in Tunisia. Gli altri due, da Sabratha e Zuara in Libia, con i migranti hanno pagato da 4 mila a 7.500 euro per la traversata. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 201 ospiti.