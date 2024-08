Cattolica Eraclea, il titolare di un minimarket trova proiettili tra gli scaffali: indagini dei carabinieri

Tre proiettili contenuti in una busta adagiata tra gli scaffali del suo minimarket. Inquietante ritrovamento da parte della titolare di un minimarket a Cattolica Eraclea. La donna, una volta fatta la scoperta, ha chiamato immediatamente i carabinieri. Al via le indagini per capire esattamente cosa sia successo e se il gesto possa essere inquadrato come un avvertimento.

A denunciare il fatto è stata la stessa titolare dell’esercizio commerciale. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo. Le cartucce sono state sequestrate. Tra le verifiche

in corso anche quelle relative all’acquisizione di immagini girate dai sistemi di videosorveglianza situati nei pressi del minimarket.