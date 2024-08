Ad Aragona, in provincia di Agrigento, un bambino di sei anni è sparito per qualche ora e adesso è stato ritrovato. Il piccolo era in campagna con i genitori, quando si è allontanato e non è più tornato. Poi sono scattate le ricerche e stasera è stato rintracciato dai carabinieri a circa 4 chilometri dal luogo della scomparsa, nei pressi di una cava.