Agrigento, un quartiere da un mese senz’acqua: «Una vergogna»

Mentre va in scena il teatrino dello scaricabarile ed impazza la polemica sul duro scontro tra il sindaco, Francesco Miccichè e il capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina, sul ruolo di Aica nella gestione dell’emergenza idrica, ad Agrigento c’è il quartiere di Fontanelle completamente a secco da 32 giorni. La denuncia arriva da un cittadino, Giuseppe Carapezza, che evidenzia la situazione che sta vivendo la sua palazzina di via Di Giovanni, dove vivono 12 famiglie. E ci sono anche bambini, anziani e disabili.

«È una vergogna – sbotta Carapezza -. La prima volta abbiamo ricevuto 4 mila metri cubi di acqua dopo ben 27 giorni di attesa, poi abbiamo dovuto attendere altri 32 giorni per avere altri 4 mila metri cubi di acqua. In mezzo a tutto questo abbiamo dovuto pregare un autobottista privato e pagare la fornitura per riempire i nostri recipienti». Stessa situazione si registra nella palazzina di via Provenzani.

(Nella foto la protesta di qualche mese fa davanti al Comune)