Campobello di Licata, la vittima del bagno a Ferragosto è Roberto Marino: suo padre era un esponente della Dc

L'uomo annegato la notte di Ferragosto nella spiaggia della Playa, a Licata, si chiamava Roberto Marino, aveva 55 anni ed era molto conosciuto e apprezzato nel suo comune, Campobello di Licata, per la sua gentilezza, umiltà e grande generosità. Figlio di un esponente della Democrazia Cristiana di Campobello di Licata, Simone Marino, morto molti anni fa, da giovane era molto attivo nel volontariato e nell'azione cattolica della parrocchia di Gesù e Maria. La moglie era morta 4 anni fa, Marino lascia un figlio che si chiama Simone, come il nonno. I funerali si terranno probabilmente lunedì 19 agosto.

La polizia ha avviato le indagini per capire se il cinquantacinquenne è stato colto da malore mentre si trovava in acqua oppure se si è trattato di un caso di annegamento. I primi a soccorrerlo e a dare l’allarme sono stati i bagnini di un lido della zona ed alcuni bagnanti. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare.