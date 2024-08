Incendi nelle campagne di Sciacca: intervengono i vigili del fuoco, il corpo forestale e la Protezione civile

Diversi ettari di terreno, tra sterpaglie e aree incolte, sono andate a fuoco nel pomeriggio nelle campagne di Sciacca (Agrigento), in un incendio che si è sviluppato in località Carabollace, al confine con la contrada Salinella, dove si trova la locale discarica. Le fiamme, molto probabilmente di origine dolosa, sono state alimentate dal vento, estendendosi in una vasta zona.

Tempestivo l’intervento di vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile, che hanno limitato i danni. Dopo lo spegnimento del fuoco è stato eseguito un monitoraggio in tutta la zona per verificare l’eventuale presenza di ulteriori focolai.