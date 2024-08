Sciacca, due consiglieri presentano un esposto in Procura contro l’azienda pubblica che gestisce le risorse idriche

Dopo la recente diffida del sindaco Fabio Termine, un esposto alla Procura di Sciacca (Agrigento) contro Aica (l’azienda pubblica che gestisce le risorse idriche in provincia) è stato presentato da due consiglieri comunali del luogo, Maurizio Blò e Raimondo Brucculeri, esponenti di liste civiche. Chiedono alla magistratura di accertare eventuali profili di responsabilità da parte della società in ordine soprattutto all’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio.

I due consiglieri segnalano numerosi episodi che, pur tenendo conto della grave siccità che ha colpito la Sicilia tutta, vede la popolazione di Sciacca (territorio dove eppure insistono numerose sorgenti) subire gravissimi disagi, a partire dai disservizi che scaturiscono da turni di erogazione che vengono spesso rinviati o annullati all’ultimo momento senza fornire alcuna spiegazione ai cittadini.

Disservizi che, secondo Blò e Brucculeri, non sono giustificabili dal punto di vista logistico ed organizzativo, e che metterebbero in evidenza una gestione casuale e priva di programmazione, che lascia la gente senz’acqua in qualche caso per diverse settimane, suscitando esasperazione e indignazione.