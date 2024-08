Alimenti non tracciabili, due stabilimenti balneari di Ribera sanzionati

Ammontano a oltre cinquemila euro le sanzioni inflitte ai titolari di due stabilimenti balneari situati a Seccagrande, nel comune di Ribera (Agrigento). Diverse le irregolarità riscontrate, riguardanti essenzialmente violazioni in materia di somministrazione di bevande ed alimenti: dalla mancata esposizione della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al mancato rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità.

Sequestrati in totale una quarantina di chilogrammi tra prodotti alimentari e ittici. Per uno dei due stabilimenti inoltre è stata disposta una sanzione per inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza di sicurezza balneare emessa dal circondario marittimo di Porto Empedocle.

I controlli amministrativi nei due stabilimenti balneari sono stati effettuati da agenti del commissariato di polizia di Sciacca, carabinieri del centro anticrimine natura di Agrigento, capitaneria di Porto Empedocle e sezione operativa navale della guardia di finanza di Porto Empedocle.