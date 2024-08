Realmonte, cinquantottenne di Favara annega nel mare di Lido Rossello

Tragedia a Realmonte dove un bagnante, di Favara, ha perso la vita, annegando nel mare della spiaggia di Lido Rossello. Sul posto gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. A Lido Rossello sono giunti anche i carabinieri che hanno sentito i familiari e i bagnanti, per ricostruire la dinamica della disgrazia.

A perdere la vita è stato il cinquantottenne Gaspare Alessi, insegnante di Favara. L’uomo - stando a quanto è stato ricostruito dai militari dell’Arma - stava facendo un bagno quando, all’improvviso, sarebbe stato colto da un malore e non sarebbe riuscito più a tornare a riva, annegando.