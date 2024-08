Il sindaco Santa Margherita Belìce: nessuna discarica di amianto

«Non esiste alcune discarica di amianto, nè legale nè tanto meno abusiva a Santa Margherita Belìce». Lo dice il sindaco del Comune belicino, Gaspare Viola, smentendo la notizia, definita «falsa» del sequestro della discarica da parte dei carabinieri.

«Nel 2002 - ricorda il sindaco - sono stato estensore di una mozione che ha avuto il merito di far conoscere l’emergenza amianto nel Belìce e a Santa Margherita in particolare. Lo Stato non si è mai preoccupato di impartire disposizioni alla popolazione nè è stato mai monitorato negli anni il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dei manufatti di amianto sui terreni. La zona Fossa del leone, che ha ospitato negli anni passati una baraccopoli, è stato oggetto di un grande intervento di rimozione delle emergenze visibili intorno al 2066-2007 da parte della Protezione Civile, nonchè di diversi altri interventi da parte delle amministrazioni comunali. Non si comprende cosa abbia trasformato in una bomba ecologica quest’area negli ultimi mesi».