Favara, aveva truffato un'anziana spacciandosi per carabiniere: denunciato ventenne napoletano

Un ventenne di Napoli è stato denunciato dai carabinieri perché ritenuto responsabile della truffa che, all’inizio dello scorso giugno ha avuto come vittima una pensionata di 86 anni di Favara, contattata al telefono da un sedicente maresciallo dei carabinieri che le comunicava che la figlia aveva causato un gravissimo incidente stradale e che per evitare conseguenze giudiziarie era necessario pagare.

La pensionata, senza pensarci due volte, ha consegnato 900 euro in contanti, diversi oggetti in oro e un bancomat dal quale sono stati prelevati mille euro. Ma quando ha capito d’essere stata raggirata - perché la figlia non aveva avuto nessun incidente - ha presentato una denuncia, a carico di ignoti, alla tenenza dei carabinieri e i militari sono riusciti a identificare il truffatore.

Nelle scorse settimane, ad Aragona, sempre i carabinieri avevano denunciato una quarantenne che con lo stesso modus operandi aveva truffato 23mila euro a una donna di 64 anni.