Travolta dalla fiamma del barbecue, muore dopo un mese una cinquantenne di Favara

È morta dopo quasi un mese in ospedale la donna di Favara rimasta ustionata mentre stava accendendo un barbecue nel giardino della sua casa in via Capitano Callea.

Rosalia Cancemi, 50 anni, lo scorso 30 giugno stava utilizzando del liquido infiammabile per accendere il carbone ma una fiammata di ritorno, alimentata anche dal vento, l’aveva avvolta. La donna, investita dalle fiamme, aveva riportato ustioni gravissime al volto e al torace.

I familiari che erano con lei avevano subito allertato i soccorsi che, in considerazione della gravità delle ferite, avevano richiesto l’intervento dell’elisoccorso e la vittima era stata trasferita al Centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è spirata.