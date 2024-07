Porto Empedocle, indagano per una lite e trovano una pistola e droga

A Porto Empedocle la polizia di Stato ha arrestato un giovane di 24 anni per i reati di detenzione di armi e munizioni e di droga ai fini di spaccio.

Gli agenti del commissariato di Porto Empedocle hanno fatto la scoperta indagando per una lite avvenuta in un bar, ritenendo che il giovane potesse essere coinvolto e detenere illecitamente un’arma in casa. Ieri mattina (26 luglio) è scattata la perquisizione domiciliare che ha permesso ai poliziotti di trovare una pistola marca Beretta cal. 22 risultata perfettamente funzionante ed efficiente, comprensiva di caricatore fornito di una cartuccia cal. 22 e altre 33 cartucce dello stesso calibro.

Nel corso della perquisizione è stato trovato un sacchetto in cellophane contenente marjuana per un peso complessivo di gr. 28.40, ed un astuccio contenente un bilancino di precisione e un involucro contenente 3,40 grammi di cocaina. Il giovane aveva all’arrivo dei poliziotti aveva lanciando dal terrazzo l’involucro contenente la marjuana e occultando in un incavo del muro del terrazzo l’astuccio col bilancino e la cocaina. L'indagato si trova ai domiciliari.