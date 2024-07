Morto a 43 anniVincenzo Bonfissuto, il pasticciere di Canicattì che ha portato i suoi prodotti in tutto il mondo

È morto improvvisamente a soli 43 anni, a causa di un arresto cardiaco, l'imprenditore Vincenzo Bonfissuto, di Canicattì. Con il fratello Giulio aveva fondato nella sua città la Desserteria, considerata una delle pasticcerie più note in Italia, molto conosciuta soprattutto per per i lievitati, in particolare panettoni e colombe che ha esportato in tutto il mondo.

A darne notizia è stato il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. «Si è spento ad appena 43 anni, in seguito a una crisi cardiaca Vincenzo Bonfissuto, amministratore e fondatore insieme al fratello Giulio della società Bonfissuto, una vera e propria eccellenza del settore dolciario e della pasticceria siciliana in Italia, in Europa e in altri parti del mondo».