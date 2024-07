Nuova truffa del falso carabiniere ad Agrigento: anziana consegna soldi e gioielli per 100 mila euro

Ancora vittime della truffa del carabiniere ad Agrigento. Una donna anziana è stata raggirata e ha consegnato soldi e gioielli per 100 mila euro. Il modus operandi è sempre lo stesso. Secondo il racconto della vittima, la stessa sarebbe stata contattata telefonicamente da un finto maresciallo che le avrebbe detto che il figlio della donna era stato responsabile di un grave incidente, ma con una cospicua somma di denaro avrebbe evitato di finire in carcere.

A quel punto l'anziana si è fatta convincere. Poco dopo, a casa della donna, è arrivato un altro soggetto che le ha detto di essere stato inviato dai carabinieri, per ritirare quanto dovuto, consegnando i risparmi che teneva in casa. L'anziana a quel punto si è disfatta di soldi, gioielli e altri oggetti per un ammontare di circa 100 mila euro.

Andato via il truffatore e capito il raggiro la donna è andata dai carabinieri a denunciare i fatti. Le truffe del falso carabiniere aumentano in città, così come in tutta Italia. Le autorità raccomandano i cittadini di essere prudenti e diffidare da quanti chiedono somme ingenti di denaro in contante o assegno e valutare situazioni e soggetti.