Incidente ad Agrigento, sfonda il guardrail e finisce in una scarpata: un ferito

Ancora un incidente stradale ad Agrigento. Un automobilista, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo della vettura mentre percorreva via Imera, nei pressi dello snodo che porta in via XXV aprile, ha sfondato il guardrail ed è finito in una scarpata sottostante (nella foto, da Facebook). Il veicolo si è ribaltato e il conducente è rimasto intrappolato in auto.

I passanti hanno allertato i sanitari che, giunti sul posto, hanno soccorso l'uomo. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dall'auto e lo hanno affidato alle cure del personale medico.

Sul luogo dell'incidente gli agenti di polizia che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. L'uomo ferito è stato sottoposto anche all'alcoltest.