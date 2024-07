Favara, il dodicenne morto durante un allenamento di basket: il gip ordina nuove indagini

«È necessario indagare non solo sulla condotta dell’indagato, ma sulla circostanza che, nella palestra dove è avvenuto il decesso mancava il defibrillatore». Il gip di Agrigento, Giuseppe Miceli, come chiesto dai genitori della giovanissima vittima, non ha accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Vetro di chiudere il caso e archiviare l’inchiesta disponendo, al contrario, nuove indagini per fare luce sulla morte di Davide Licata, morto a 12 anni il 21 marzo dell’anno scorso durante un allenamento di basket alla scuola Guarino di Favara.

Sotto accusa, per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, il medico dello sport che ha rilasciato, per conto dell’associazione alla quale il piccolo era iscritto, il certificato di idoneità. La procura, concluse le indagini durante le quali sono stati sentiti familiari e operatori che gravitavano attorno all’associazione, ha chiesto l’archiviazione sulla base di una consulenza tecnica che esclude un nesso fra la morte, avvenuta per un’ischemia miocardica, e la condotta dell’indagato in quanto «il quadro clinico era nella norma e non suggeriva alcun ulteriore accertamento».