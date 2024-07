Cammarata, danneggia un'auto e aggredisce un carabiniere: due feriti

Danneggia un'auto e aggredisce un carabiniere: l'episodio è avvenuto a Cammarata dove, secondo una prima ricostruzione, un venticinquenne di notte si trovava nel centro storico e si aggirava tra le vie in stato di agitazione.

Qualcuno ha allertato i carabinieri che sono arrivati con una pattuglia. L'uomo, alla vista dei militari, ha cominciato ad inveire, ha danneggiato un'auto parcheggiata, colpendo con un pugno il lunotto che, andato in frantumi, lo ha ferito al braccio.

Poi si è scagliato contro i carabinieri, colpendone uno in faccia e alla fine è stato bloccato. Il venticinquenne e il militare sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale per essere medicati. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri per le ipotesi di reato di danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale.