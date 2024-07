Incendio a Naro, le fiamme distruggono un deposito di attrezzi agricoli: indagini

Incendio ieri a Naro. Un capannone è andato a fuoco in contrada Spagnolo. Ad andare distrutto dalle alte fiamme è stato un casolare rurale adibito a deposito di attrezzi agricoli. Il fuoco è giunto fino ad un terreno adiacente.

Allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e ad individuare i proprietari: una società al momento inattiva.

Sul luogo dell'incendio sono arrivati anche i carabinieri che hanno perlustrato la zona alla ricerca di elementi utili per le indagini. Da accertare se il rogo sia divampato per cause naturali, visto anche il grande caldo, o se sia stato appiccato.