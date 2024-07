Truffa del falso carabiniere ad Aragona, denunciata una donna che aveva sottratto 23 mila euro ad una pensionata

Si era finta impiegata del tribunale facendosi consegnare tutti i soldi da una pensionata. Adesso, per una quarantenne scatta la denuncia. I fatti sono avvenuti lo scorso giugno ad Aragona. Una pensionata di 64 anni aveva ricevuto la telefonata da parte di un falso carabiniere che aveva avvertito del coinvolgimento in un incidente stradale del figlio e che avrebbe dovuto pagare per evitare gravi conseguenze.

Subito dopo la quarantenne si sarebbe presentata a casa della signora fingendosi impiegata del tribunale e facendosi consegnare i soldi. La pensionata ha poi capito la truffa e presentato denuncia ai carabinieri.

Sono scattate le indagini e al termine di un’attività investigativa è stata individuata e denunciata la quarantenne. Sono ancora in corso indagini per risalire all’identità dell’uomo che ha effettuato la telefonata.