Agrigento, turisti vanno al mare a Punta Bianca: auto danneggiata e saccheggiata, rubati anche 300 euro

Disavventura per una coppia di turisti in vacanza ad Agrigento. Avevano deciso di trascorrere una giornata a Punta Bianca, ma al rientro in auto la brutta sorpresa. Qualcuno ha danneggiato la loro vettura, rubando tutto quello che c'era all'interno: diversi oggetti personali e circa 300 euro che erano stati lasciati all'interno di uno zainetto. Probabilmente proprio la borsa ha attirato i ladri.

I turisti a quel punto hanno allertato la polizia. Sul posto sono giunti gli della sezione Volanti della questura che hanno verbalizzato la denuncia a carico di ignoti, e avviato le indagini per cercare di risalire ai ladri.

Non è la prima volta che le auto lasciate parcheggiate e incustodite vengono prese d'assalto dai ladri nelle zone balneari. C'è chi spera, infatti, di trovare qualche oggetto prezioso o soldi lasciati dai bagnanti nelle vetture, che reputano, magari, posti più sicuri dove lasciarli anzicchè portarli in spiaggia.