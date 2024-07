Incendio ad Agrigento, due auto in fiamme in via Manzoni: al via le indagini

Momenti di paura ad Agrigento per un incendio divampato in via Manzoni ad Agrigento. Ad andare fiamme due auto posteggiate. Ad allertare soccorsi, in piena notte, sono stati i residenti, spaventati per le alte fiamme.

Sul luogo dell'incendio sono giunti i vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore prima di spegnerlo. Poi si è proceduto all'identificazione dei proprietari: ad essere distrutte dal rogo un'auto di proprietà di un libero professionista cinquantatreenne e un'altra, una Fiat Cinquecento, intestata ad un operatore ecologico.

In via Manzoni sono intervenuti anche gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini; è stata perlustrata la zona ed ascoltati i proprietari dei mezzi per capire se nei giorni precedenti al fatto qualcuno avesse visto o sentito qualcosa di sospetto. Rimangono aperte tutte le piste.