Le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici a Sciacca, ecco chi sono gli arrestati

Il gip di Palermo Fabio Pilato ha disposto gli arresti in carcere per Domenico Friscia, di Sciacca, 61 anni, indagato per associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico mafioso; Domenico Maniscalco, 59 anni, di Sciacca, indagato per associazione di tipo mafioso, usura aggravata, estorsione aggravata, illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravata, traffico illecito di rifiuti; Giuseppe Marciante, 37 anni, di Agrigento, indagato per associazione di tipo mafioso e corruzione aggravata; Michele Russo, 45 anni di Sciacca , indagato per associazione di tipo mafioso; Maurizio Costa, 64 anni, di Agrigento, indagato per corruzione e falso in atto pubblico.

Ai domiciliari sono finiti i saccensi Rosario Catanzaro, 55 anni, e Vittorio Di Natale, 49 anni, indagati per scambio elettorale politico mafioso.