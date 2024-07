Licata, installano un prefabbricato vicino alla spiaggia: scattano 2 denunce e il sequestro della struttura

Un prefabbricato in legno, installato a pochi passi dalla spiaggia, è stato sequestrato dagli agenti del commissariato di Licata, insieme ai militari della capitaneria cittadina. Diverse erano state le segnalazioni da parte dei cittadini che, dall'oggi al domani, si sono visti di fronte la struttura.

Due le persone denunciate, un trentacinquenne e un ventitreenne, entrambi di Licata. Non si conosce la motivazione per la quale avrebbero posto il prefabbricato vicino alla spiaggia. Tra le ipotesi, quella più accreditata è che la struttura potesse servire per un'attività di parcheggiatori abusivo.

Le due denunce alla Procura della Repubblica di Agrigento sono per reato di occupazione arbitraria di area demaniale marittima. Il prefabbricato in legno è stato posto sotto sequestro.